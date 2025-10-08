Украина надеется получить 50 млрд долларов от ЕС

Верховная рада Украины приняла два законопроекта, необходимых для получения финансовой помощи от Европейского союза в размере 50 млрд евро. Решение позволит Киеву продолжить участие в программе Фонда поддержки Украины (Ukraine Facility), сообщила парламентская фракция «Слуга народа».
«8 октября Верховная рада приняла два законопроекта, которые обязательны для получения Украиной €50 млрд от ЕС по программе Ukraine Facility. Первый будет предусматривать ряд мер по поддержке фермеров и аграриев, второй будет иметь значительное влияние на работу местного самоуправления на Украине», — говорится в сообщении, передает ТАСС.
Первый законопроект предусматривает меры поддержки для фермеров и аграрного сектора, второй затрагивает вопросы работы органов местного самоуправления. Эти законодательные инициативы были обязательным условием для продолжения финансирования со стороны ЕС.
Фонд поддержки Украины объемом 50 млрд евро действует с марта 2024 года и рассчитан на период до 2027 года. Программа формально направлена на поддержку реформ, необходимых для евроинтеграции Украины. На данный момент Киев уже получил более 19,5 млрд евро из обозначенной суммы.
Ранее Евросоюз уже перечислил Украине девять миллиардов евро доходов от замороженных российских активов, а общая поддержка ЕС с начала конфликта превысила 178 миллиардов евро. После начала СВО страны ЕС и G7 заморозили около 300 миллиардов евро российских активов, из которых более 200 миллиардов находятся в Европе. Москва неоднократно заявляла о незаконности таких мер и обещала принять ответные шаги.
