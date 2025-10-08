Канье Уэст выступит в Москве перед Новым годом

Американский рэпер Канье Уэст выступит в Москве 8 декабря с концертом, который пройдет в спорткомплексе «Лужники». По данным, артист получит за шоу 1,2 миллиона долларов.
«Соглашение на сумму почти 100 миллионов рублей было заключено в середине сентября. Полуторачасовое выступление смогут посетить не менее 45 тысяч зрителей. 50% гонорара Уэст уже получил после подписания контракта, 25% — после прилета в Москву, остальные средства — в течение суток после концерта», — передают источники для SHOT.
Приезд зарубежных и российских рэп-исполнителей в разные города России становится все более частым явлением. В июне 2024 года Канье Уэст уже посещал Москву, однако тогда его визит был не связан с музыкой, а нынешний концерт в «Лужниках» станет первым крупным выступлением артиста в столице. Аналогично, в 2026 году впервые выступит в Кургане рэпер Macan, что подтверждает растущий интерес к масштабным музыкальным событиям в регионах.
