Канье Уэст выступит в Москве перед Новым годом

Канье Уэст даст концерт в Москве 8 декабря за 1,2 млн долларов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Канье Уэст выступит в Москве 8 декабря с концертом в «Лужниках»
Канье Уэст выступит в Москве 8 декабря с концертом в «Лужниках» Фото:

Американский рэпер Канье Уэст выступит в Москве 8 декабря с концертом, который пройдет в спорткомплексе «Лужники». По данным, артист получит за шоу 1,2 миллиона долларов.

«Соглашение на сумму почти 100 миллионов рублей было заключено в середине сентября. Полуторачасовое выступление смогут посетить не менее 45 тысяч зрителей. 50% гонорара Уэст уже получил после подписания контракта, 25% — после прилета в Москву, остальные средства — в течение суток после концерта», — передают источники для SHOT.

Приезд зарубежных и российских рэп-исполнителей в разные города России становится все более частым явлением. В июне 2024 года Канье Уэст уже посещал Москву, однако тогда его визит был не связан с музыкой, а нынешний концерт в «Лужниках» станет первым крупным выступлением артиста в столице. Аналогично, в 2026 году впервые выступит в Кургане рэпер Macan, что подтверждает растущий интерес к масштабным музыкальным событиям в регионах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Американский рэпер Канье Уэст выступит в Москве 8 декабря с концертом, который пройдет в спорткомплексе «Лужники». По данным, артист получит за шоу 1,2 миллиона долларов. «Соглашение на сумму почти 100 миллионов рублей было заключено в середине сентября. Полуторачасовое выступление смогут посетить не менее 45 тысяч зрителей. 50% гонорара Уэст уже получил после подписания контракта, 25% — после прилета в Москву, остальные средства — в течение суток после концерта», — передают источники для SHOT. Приезд зарубежных и российских рэп-исполнителей в разные города России становится все более частым явлением. В июне 2024 года Канье Уэст уже посещал Москву, однако тогда его визит был не связан с музыкой, а нынешний концерт в «Лужниках» станет первым крупным выступлением артиста в столице. Аналогично, в 2026 году впервые выступит в Кургане рэпер Macan, что подтверждает растущий интерес к масштабным музыкальным событиям в регионах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...