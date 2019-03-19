Всю поселковую власть собираются ликвидировать Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В самом проблемном районе Ямала, Тазовском, будут менять систему власти. Главе поселка Тазовский Омпе Яптунаю уже предложили начать процедуру по согласованию передачи функций мэрии муниципалитета администрации Тазовского района. Об этом сообщили собственные источники «URA.RU».

Глава Поселка Омпа Яптунай подтвердил «URA.RU», что такие мероприятия действительно собираются проводить. Однако инициатива о передаче полномочий исходила не от поселковой власти, а была «спущена» сверху. Никаких официальных документов, подтверждающих эти планы, пока нет.

«Мне просто начальник юридического отдела из районной администрации прямо в коридоре передал план действий и сказал по нему работать. Но я от всего отказываюсь, пока не увижу каких-либо официальных документов. По этим бумажкам передача полномочий должна произойти, когда истечет срок моих полномочий, то есть в сентябре 2022 года. А что будет с сотрудниками? У меня тут 300 человек работает. Никаких объяснений я пока не получил», — возмущен глава поселка Тазовский Омпа Яптунай.

В администрации Тазовского района официально отрицают не только то, что это их инициатива, но даже и сам факт существования подобных административных реформ. Однако 27 марта районная дума должна рассмотреть вопрос по передаче полномочий от администрации поселка в администрацию района. 4 апреля уже назначены публичные слушания, во время которых жители смогут высказать свое мнение об этой реформе, а 24 апреля поселковый совет депутатов должен рассмотреть вопрос о внесении соответствующих изменений в устав МО Тазовский.

Тазовский район считается одним из самых проблемных на территории Ямала. Экс-глава района Александр Иванов покинул пост после того, как стал фигурантом уголовного дела о покрывательстве местного депутата-коррупционера.