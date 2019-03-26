В Зауралье изменили условия отсрочки по выплате долгов федеральному бюджету

Пять дополнений к соглашениям о предоставлении Курганской области бюджетных кредитов на 5,5 млрд рублей утвердили депутаты регионального парламента 26 марта. Принятым законопроектом изменяются правила реструктуризации обязательств по долгам Зауралья перед федеральным бюджетом, пояснил депутатам замначальника финансового управления региона Александр Голощапов.
«Вводится ответственность за несоблюдение графика погашения реструктурированной задолженности или выплате процентов за рассрочку», — рассказал чиновник. Также предусмотрена ответственность за неисполнение условия по обеспечению дефицита областного бюджета на уровне не более 10% от суммы доходов Курганской области. Кроме того, к 1 января 2025 года долговые обязательства региона не должны превышать 43% от доходов областной казны в 2024 году. За неисполнение этого условия также предусмотрена ответственность.
«Вхождение Курганской области в программу реструктуризации бюджетных кредитов имеет положительное значение для региона. Она проведена сроком на семь лет. То есть, если бы мы не вошли в эту программу, мы вынуждены были бы погасить задолженность перед федеральным бюджетом в более ранние сроки. Скорее всего, для этого пришлось бы привлекать коммерческие кредиты, что внесло бы дополнительные расходы по обслуживанию государственного долга», — добавил Голощапов.
По данным финансового управления, по состоянию на 1 января 2019 года долговая нагрузка Курганской области составляла 88% от собственных доходов, в том числе по рыночным заимствованиям — 60%. Госдолг региона превышал 16 млрд рублей.