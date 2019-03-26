Уральскому депутату-оппозиционеру, ушедшему из Госдумы, нашли замену

Евгений Марков прокомментировать информацию не смог Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Глава фракции ЛДПР в думе ХМАО Евгений Марков получит вакантный депутатский мандат в Госдуме России. Он займет освободившееся место в нижней палате парламента страны после перехода Владимира Сысоева на пост замгубернатора Тюменской области. Об этом корреспонденту «URA.RU» сообщил источник в партии ЛДПР.

«Думаю, что в Госдуме Марков полностью заменит своей оппозиционной активностью Сысоева. И общая оппозиционная картина ЛДПР в федеральном собрании не изменится, однако этого нельзя сказать про югорскую думу. Неизвестно, кто сможет заменить Маркова. Как мне кажется, у Сысуна [депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа — прим. ред.] не хватит харизмы для того, чтобы активно держать оппозиционную повестку. Но там есть и другие представители. Время покажет», — отметил собеседник.

Сам Марков в телефонном разговоре с корреспондентом «URA.RU» сообщил, что находится на встрече и не может говорить. В пресс-службе центрального аппарата ЛДПР агентству сообщили, что на данный момент не владеют информацией о предоставлении депутатского мандата Евгению Маркову.

Ранее «URA.RU» сообщало, что после перехода Владимира Сысоева на должность замгубернатора Тюменской области его мандат депутата, представляющего в нижней палате парламента ХМАО, Ямал и Тюменскую область, освободился. Основным претендентом на место Сысоева в Госдуме назывался именно глава фракции ЛДПР в думе ХМАО Евгений Марков.