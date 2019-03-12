Оппозиционный депутат Госдумы стал заместителем губернатора Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор назначил депутата Госдумы от ЛДПР Владимира Сысоева своим заместителем. Об этом в соцсетях сообщила пресс-служба губернатора Тюменской области.
Сысоев будет курировать департаменты экономики, труда и занятости населения, информатизации. О возвращении депутата Госдумы в Тюменскую область на должность замгубернатора «URA.RU» писало в конце января. Тогда в тюменском ЛДПР ходили слухи, что руку к истории с якобы скорым назначением Владимира Сысоева в областное правительство приложил лично лидер ЛДПР Владимир Жириновский. А информацию о скором возвращении оппозиционного депутата в Тюмень якобы запустил сам Сысоев.
Как рассказали «URA.RU» в пресс-службе губернатора, Владимир Сысоев находится в Тюмени и уже приступил к выполнению обязанностей.
Напомним, Владимир Сысоев — депутат Государственной думы РФ шестого и седьмого созывов. Он является членом фракции ЛДПР и представляет в нижней палате Тюменскую область, Югру и Ямал.