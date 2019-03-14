Стало известно имя возможного преемника тюменского замгубернатора в Госдуме

Евгений Марков идет вторым в списке, но первый кандидат может «подвинуться» Фото: Евгений Листюк © URA.RU

Глава фракции ЛДПР в думе ХМАО Евгений Марков является основным претендентом на место Владимира Сысоева в Госдуме. Об этом «URA.RU» сообщил источник во властных кругах Тюмени. 12 марта Сысоев занял пост заместителя губернатора Тюменской области и вскоре официально должен сложить полномочия депутата.

«Марков — один из старых соратников Сысоева, поэтому выбор логичен», — отмечает инсайдер. Другой источник агентства внутри ЛДПР предполагает, что глава фракции будет полезнее партии именно в ХМАО. «Маркова можно считать главным оппозиционером на площадке югорского парламента, а кто-либо другой из либерал-демократов на эту позицию подходит слабо», — заявил он.

Сам Марков рассказал «URA.RU», что решение будет принято в соответствии с законной процедурой. «Внутри регионального списка есть несколько кандидатов: сначала идет Александр Голубенко (руководитель фракции ЛДПР в парламенте ЯНАО), затем я и Виктор Сысун (депутат ЛДПР в думе ХМАО). Три абсолютно равноправных участника процесса», — отметил он.

На вопрос, сможет ли кто-то заменить его в югорском парламенте, Марков ответил, что во фракции есть достойные кандидаты, ситуация будет обсуждена в ближайшее время.

Собеседник агентства из тюменского парламента заметил, что несмотря на то что Голубенко идет первым по списку, он может отказаться от привилегии. Ожидается, что решение по преемнику Сысоева в Госдуме будет принято Высшим советом ЛДПР, который соберется в течение недели.