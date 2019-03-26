Глава ямальского Росприроднадзора решил отдохнуть, пока его не уволили

Глава Росприроднадзора по Ямалу поехал в отпуск перед важным совещанием Фото: depositphotos.com © URA.RU

На Ямале обсуждается возможная отставка местного главы Росприроднадзора Сергея Попова. Произойти она может 11 апреля на федеральной коллегии Росприроднадзора по итогам работы в 2018 году. Сам Попов, по данным источников «URA.RU», в начале марта ушел в отпуск. Вернуться к работе он должен в начале апреля, как раз перед заседанием коллегии.

«Пока что в Ямальском управлении царит некая неопределенность. Пока не ясно, кто мог бы заменить Попова в регионе. Возможно, человека найдут за пределами Ямала. Сам Попов перед отпуском был спокоен. У него прошли плановые проверки. Пока никаких официальных претензий ему не предъявляли. Хотя вопросов к нему на федеральном уровне было уже много», — рассказали инсайдеры.

Ранее источники «URA.RU» в Росприроднадзоре и Минприроды сообщили, что коллегия управления РПН может пройти 11 марта, по ее итогам могут быть уволены Сергей Попов и Александр Федяев (глава югорского Росприроднадзора). Однако позже стало известно, что коллегия отложена на апрель.

Официально кадровые решения пока не комментируют ни в одном из ведомств. Воздерживаются от комментариев Попов и Федяев.