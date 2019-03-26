Путину доложили об аресте экс-министра «открытого правительства» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал арест экс-министра «открытого правительства» Михаила Абызова. По его словам, президент России Владимир Путин заранее знал об этом аресте.

«Президенту о деле в отношении Абызова было доложено заранее», — приводит радио «Говорит Москва» слова Пескова.

Бывший министр «открытого правительства» Михаил Абызов, которого СМИ считают самым сексуальным политиком России, задержан в Москве. Его подозревают в афере на четыре млрд рублей, сообщает СКР. По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года, являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, Абызов «создал и возглавил преступное сообщество». Абызову грозит до 20 лет тюрьмы.