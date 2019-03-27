26 марта 2019

Абызову предъявлено обвинение в мошенничестве и создании преступного сообщества

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.RU»
27 марта 2019 в 00:42
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Посещение министром Открытого правительства М.Абызовым Можайской исправительной колонии. Можайск, абызов михаил
Силовики буквально выманили в Россию экс-министра, проживавшего за границейФото: Антон Белицкий © URA.RU

В рамках уголовного дела о хищении четырех миллиардов рублей бывшему министру «открытого правительства» РФ Михаилу Абызову предъявлены обвинения по статьям «создание организованного преступного сообщества» и «мошенничество в особо крупном размере». Об этом заявили представители СКР, занимающегося расследованием.

«Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 210 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ (создание преступного сообщества с использованием служебного положения; мошенничество в особо крупном размере)», — приводит РАПСИ распространенное пресс-службой СКР сообщение. При этом действия Абызова и его сообщников поставили под угрозу «экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны».

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Деньги, о которых идет речь, были похищены Абызовым и сообщниками путем обмана акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети» — предприятий, осуществляющих производство и передачу электроэнергии на территории Новосибирской области. Затем украденное было выведено за рубеж в офшорные организации, бенефициаром которых Абызов является, передает «Национальная служба новостей».

По информации СМИ, последнее время экс-министр проживал за пределами России, в основном в Италии и США. Когда у следователей появилось достаточно оснований для задержания Абызова, его буквально выманили в Россию, чтобы задержать и предъявить обвинения.

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