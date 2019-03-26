Политологи: Абызов подставил Медведева и Чубайса

Если Абызова тряхнуть, возможно, он что-то вспомнит или придумает про Чубайса, считает эксперт Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Опрошенные «URA.RU» политологи выяснили, кто из правительства и крупных госкорпораций может пострадать из-за задержания бывшего министра «открытого правительства» Михаила Абызова, которого подозревают в афере на четыре млрд рублей. По их словам, под ударом могут оказаться премьер-министр России Дмитрий Медведев и председатель правления управляющей компании «РОСНАНО» Анатолий Чубайс, с которым Абызова связывают давние деловые отношения.

«Это может быть подкоп и под Медведева, и под Чубайса. Если Абызова как следует тряхнуть, возможно, он что-то вспомнит или придумает про Чубайса. В широком смысле идет большая стратегическая борьба между теми, кто наполняет тумбочку деньгами и теми, кто их оттуда берет. У Абызова рыло-то, наверное, в пуху», — сказал в разговоре с корреспондентом информагентства журналист и политолог Дмитрий Орешкин.

Такого же мнения придерживается политолог, директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко. «История по Абызову развивалась давно. Удивительно, что он решился приехать в Россию. Он куда ближе к Чубайсу, которого можно назвать памятником, копать под которого, однако, очень трудно», — прокомментировал эксперт.

«Медведев уже допустил столько промахов, что его стоило бы давным-давно отправить в места не столь отдаленные. Напрямую брать его окружение не получится, но все-таки, если Абызов сумел полезть в энергетические дела, то это явно за пределами его министерских полномочий и его справедливо накажут, чему я буду очень рад», — заключил публицист, политолог и эрудит Анатолий Вассерман.

Михаила Абызова задержали в Москве 26 марта. Его подозревают в афере на четыре млрд рублей в сфере энергетики. Следствие считает, что экс-министр похитил деньги у компаний «Сибирская энергетическая компания» и «Региональные электрические сети» и вывел их за рубеж. Теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Путин заранее знал об этом аресте.

Бывший министр вошел в большую политику благодаря Анатолию Чубайсу, который пригласил его в 1998 году в «ЕЭС России» на должность заместителя председателя правления. Позже Абызов вошел в состав нового правительства в должности министра, ответственного за организацию работы правительственной комиссии по координации деятельности «открытого правительства» и занимал эту должность до ее упразднения в мае 2018 года. Одним из главных итогов своей работы он называл перезагрузку общественных советов при органах власти и запуск портала обсуждения проектов нормативных правовых актов. Абызов входит в «кремлевский список» Минфина США — перечень олигархов и высокопоставленных чиновников, попадающих под санкции.