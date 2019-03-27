Роддом, врачи которого посмеялись над своими зарплатами, вернется на баланс государства

Акционеры решили вернуть роддом государству Фото: depositphotos.com © URA.RU

Частный роддом в городе Салават в Башкирии, персонал которого высмеял свои зарплаты, в ближайшее время будет поставлен на баланс государства. Об этом заявила исполняющая обязанности вице-премьера правительства республики Ленара Иванова.

По словам чиновницы, акционеры медучреждения согласились расторгнуть действующее концессионное соглашение, это позволит персоналу снова получать государственные зарплаты. «Роддом возвратится в лоно государства, — цитирует Иванову агентство Nation News. — Я считаю, что это позволит улучшить ситуацию».

Для того, чтобы поставить роддом на госбаланс, потребуется определенное время — три месяца, как минимум. Именно столько времени, по словам ио вице-премьера, уйдет на переоформление возможности применения родовых сертификатов и прочие формальности, связанные с деятельностью роддома.

Роддом в Салавате был передан в частные руки в 2017 году. По договору концессии — на 23 года. Однако уже спустя год врачи и медсестры стали жаловаться на отсутствие льгот и маленькие зарплаты.

Скандал, как сообщалось ранее, произошел после того, как директор роддома озвучила зарплаты, которые якобы получает персонал. На деле оказалось, что цифры были завышены в несколько раз, напоминает «Национальная служба новостей».