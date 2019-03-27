Абызов дал показания по делу о мошенничестве на четыре миллиарда

Экс-глава «Открытого правительства» Михаил Абызов, задержанный по подозрению в афере на четыре миллиарда рублей, дал показания. Бывший министр отказался признавать свою вину.
«В ходе допроса в качестве обвиняемого Абызов дал краткие показания по обстоятельствам предъявленного ему обвинения, при этом свою вину не признал», — сообщает пресс-служба Следственного комитета России. Отмечается, что соучастники экс-министра, допрошенные по делу, также отрицают свою вину, несмотря на все имеющиеся доказательства, полученные в ходе следствия. В настоящий момент выясняются все обстоятельства совершенных преступлений.
Михаила Абызова задержали в Москве 26 марта по подозрению в афере на четыре миллиарда рублей. Ему предъявлены обвинения по статьям «создание организованного преступного сообщества» и «мошенничество в особо крупном размере». Абызову грозит до 20 лет лишения свободы.