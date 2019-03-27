Собчак высмеяли за ее внешний вид на лекции в Катаре

Телеведущая и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак во время презентации новой коллекции одежды российского дизайнера Ульяны Сергеенко в Катаре прочитала лекцию об исламизации моды. Фотоотчет со встречи журналистка опубликовала на своей странице в Instagram. Впрочем, подписчики ее образ в восточном стиле не оценили.
«Как в баню платье, не русский народный горох, а что-нибудь побогаче», — комментирует наряд Собчак пользователь irinaismailova2015. «Ксюша, ты голову помыть забыла?», — шутит loftmassive. «Борец за права женщин сидит с полотенцем на голове», — замечает paul_granger. «Чалма — это не ваше», — заключает natalya_marasanova.
Ранее Собчак официально объявила о разводе с актером Максимом Виторганом, напоминает «Национальная служба новостей». Как отмечает телеканал 360, причинами разрыва телеведущая назвала накопившиеся недомолвки и маленькие обиды.