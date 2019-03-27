26 марта 2019

Высокинский поддержал идею создания восьмого района Екатеринбурга

Игорь Сергеев
© Служба новостей «URA.RU»
27 марта 2019 в 17:41
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Пресс-тур в Академический. Екатеринбург, академический
Академический станет новым административным районом городаФото: Анна Майорова © URA.RU

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский поддержал идею формирования рабочей группы по созданию восьмого административного района города — Академического. По его словам, этот шаг раскроет большой потенциал развития Екатеринбурга, говорится на официальном портале города.

«Стратегически создание восьмого района раскроет большой потенциал развития нашего мегаполиса, особенно в юго-западном направлении, создаст новые точки роста и позволит более точно и эффективно планировать создание социальной и жилой инфраструктуры», — заявил глава города.

Инициатива создать новый административный район была озвучена на встрече губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с депутатами Госдумы России от Среднего Урала. Высокинский рассказал, что данное предложение содержится в программе подготовки к 300-летию Екатеринбурга, сообщает пресс-служба мэрии.

На данный момент в Академическом районе проживает 81 тысяча человек. Ожидается, что к 2023 году его население достигнет 120 тысяч.

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