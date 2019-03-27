Высокинский поддержал идею создания восьмого района Екатеринбурга

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский поддержал идею формирования рабочей группы по созданию восьмого административного района города — Академического. По его словам, этот шаг раскроет большой потенциал развития Екатеринбурга, говорится на официальном портале города.
«Стратегически создание восьмого района раскроет большой потенциал развития нашего мегаполиса, особенно в юго-западном направлении, создаст новые точки роста и позволит более точно и эффективно планировать создание социальной и жилой инфраструктуры», — заявил глава города.
Инициатива создать новый административный район была озвучена на встрече губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с депутатами Госдумы России от Среднего Урала. Высокинский рассказал, что данное предложение содержится в программе подготовки к 300-летию Екатеринбурга, сообщает пресс-служба мэрии.
На данный момент в Академическом районе проживает 81 тысяча человек. Ожидается, что к 2023 году его население достигнет 120 тысяч.