Мексиканская авиакомпания собирается отказаться от российских самолетов Superjet 100

Мексиканская авиакомпания Interjet планирует отказаться от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100). Авиаперевозчик намерен вернуть пассажирские судна производителю «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).
В настоящий момент в парке Interjet находится 22 самолета SSJ 100. Всего российская компания должна поставить авиаперевозчику 30 самолетов, пишет газета «Ведомости». Пока остается неизвестным, будут ли поставлены оставшиеся SSJ 100. Сообщается, что основные претензии Interjet связаны с обслуживанием самолетов и поставкой запчастей.
Российский ближнемагистральный пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 разработан компанией «Гражданские самолеты Сухого». Первые модели судна введены в эксплуатацию в 2011 году. На сегодняшний день ГГС поставила по всему миру более 150 самолетов SSJ 100.