Ракетный комплекс сможет защищать воздушное пространство вокруг целого полка (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Конструктор Виктор Елецкий, разработавший ракету 9М338 для зенитного ракетного комплекса «Тор-М2», рассказал об уникальных характеристиках созданной им системы. Сейчас это — единственный комплекс в мире, который может стрелять во время движения.

«Раньше дивизион или полк ПВО должен был сделать кратковременную остановку, открыть огонь по цели, после чего двигался дальше. Сегодня мы можем решать огневые задачи в движении. Скорости приличные», — приводит слова главного конструктора ГосМКБ «Вымпел» газета «Известия». Также разработчик отметил, что новый ракетный комплекс может одновременно обстреливать до четырех целей. По его словам, такая машина будет контролировать воздушное пространство вокруг целого полка или бригады.

Также Елецкий пояснил, что дальность полета ракеты 9М338 позволяет комплексу «Тор-М2» прикрывать войска по фронту 20 км: «В этом секторе мы сбиваем все, что шевелится. В том числе малоразмерные, маневрирующие, скоростные цели. Там, где раньше надо было держать две боевые машины, теперь достаточно поставить одну».

Основная задача зенитного ракетного комплекса — защита войск первого эшелона и техники от ударов с воздуха. «Тор-М2» является третьей модификацией системы.