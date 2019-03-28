Захарова обвинила США в «тотальном хамстве»

Американские власти не имеют права призывать Россию покинуть Венесуэлу и своими заявлениями демонстрируют «тотальное хамство». Так считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Посольство должно уехать? Туристы должны уйти? Энергетические компании? Заявлять России относительно того, что „уйдите из Венесуэлы“, это вообще уже за гранью, это тотальное мировое хамство», — сказала Захарова в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Также она подчеркнула, что США не имеют ни правовых, ни моральных основ для выдворения России с территории латиноамериканской страны.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна покинуть Венесуэлу, и американские власти примут для этого все необходимое, напоминает агентство Nation News. Как отмечает RT, помощник президента России Юрий Ушаков пояснил, что российские военные прибыли в Венесуэлу в соответствии с заключенными заранее договоренностями.