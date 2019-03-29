Стали известны подробности жизни семьи экс-губернатора, обвиненного в краже денег у «Роснефти»

Ишаеву грозит до 10 лет тюрьмы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Стали известны подробности жизни детей и внуков экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева. Некоторые из них попадали в криминальные хроники.

«Дочь Ишаева Юлия в криминальных делах замечена не была», — пишет Life. У светской львицы во владении есть дом, квартира, земля, гараж, несколько суперкаров. Живет Юлия в четырехкомнатной квартире в центре Москвы.

Дмитрий Ишаев, сын бывшего губернатора, тюрьмы избежал несколько раз. Из-за того, что тесть был против воспитательных методов Дмитрия, тот отправил его на больничную койку. 63-летний тесть Ишаева попал в реанимацию, Дмитрий обвинялся в «нанесении тяжких телесных повреждений». Ишаева-младшего отправили под домашний арест. Позже уголовное дело было закрыто. Удалось избежать тюрьмы Дмитрию Ишаеву и тогда, когда из окна квартиры, в которой он находился, выпала его 18-летняя сожительница, и позже, когда его законную супругу нашли мертвой в собственной квартире.

25-летний внук Виктора Ишаева Игорь избежал тюрьмы благодаря тому, что пострадал… его приятель. Попав в серьезное ДТП на своем Mercedes CLS, когда на скорости 200 км/ч он не справился с управлением, Ишаев отправил в больницу своего пассажира. Приятели позже договорились по-дружески, Игорь возместил ему ущерб.

Ранее экс-губернатора обвинили в хищении денежных средств компании «Роснефть». Ишаев был задержан 28 марта. Виктору Ишаеву был назначен домашний арест на срок два месяца до 27 мая. По данным следствия, Ишаев, работая на посту вице-президента «Роснефти», обманом способствовал заключению договоров аренды в Хабаровском крае.