На Урале деда обвиняют в похищении внуков, один ребенок погиб

Труп двухлетнего ребенка нашли во дворе дома Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Свердловской области задержан мужчина, обвиняемый в убийстве двухлетнего внука и похищении еще двоих — пятилетнего и семилетнего. По данным правоохранительных органов, дети были похищены из дома в деревне Гагарской вблизи города Заречного. Позже во дворе дома было найдено тело двухлетнего ребенка.

«По версии следствия, к убийству малолетнего ребенка и похищению двух других малолетних внуков причастен их дед, 1952 г. р. После убийства похитил двух малолетних братьев погибшего, вывез их на своем автомобиле», — сообщил «URA.RU» Александр Шульга, старший помощник руководителя СКР по Свердловской области. Возбуждено уголовное дело по статьям «убийство малолетнего» и «похищение двух заведомо несовершеннолетних».

В полиции сообщили, что мужчину поймали в городе Кушва. Он был пьяным, когда его вытащили из-за руля машины. «Дети пяти и семи лет живы и здоровы, они находились в салоне автомашины „Лада Гранта“, принадлежащей задержанному родственнику. Чтобы преступление удалось раскрыть по горячим следам, врио начальника регионального полицейского главка Петр Кривегин ввел на территории региона план перехват и лично выехал на место ЧП для организации поисковых мероприятий», — сообщил «URA.RU» Валерий Горелых, начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

Горелых уточнил, что сейчас детей представители МВД везут к родителям. Подозреваемого передали представителям СКР Заречного для допроса. Ранее мужчина не судим, приехал к сыну и невестке в гости из Североуральского района. Сегодня дети остались с ним, когда их родители уехали по делам в Екатеринбург.