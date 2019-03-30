Шнуров рассказал, сколько денег отдал бывшей жене при разводе

Музыкант сказал, что не рад результату развода, но и не жалеет Фото: Дарья Попова © URA.RU

Музыкант Сергей Шнуров отдал больше половины нажитого имущества при разводе с Матильдой Мозговой. Об этом заявил сам лидер группы «Ленинград».

«Матильде после развода досталось больше половины, кажется. Не сказал бы, что жалею, но и не рад», — приводит слова артиста издание StarHit.

Шнуров развелся с Мозговой летом 2018 года. По данным СМИ, экс-супруге достались три квартиры общей стоимостью 140 млн рублей. Также женщина владеет балетной школой и известным в Петербурге рестораном, который был открыт на деньги музыканта. В распоряжении самого артиста остались трехэтажные апартаменты и квартира. Недвижимость певца оценивается в 115 миллионов.

Шнуров был женат три раза. Сейчас он состоит в четвертом браке с 27-летней Ольгой Абрамовой, которую называют дочерью бывшего топ-менеджера свердловской компании УГМК Валерия Абрамова. Сообщалось, что Абрамову обвинили в том, что Шнуров решил распустить «Ленинград».