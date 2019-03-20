Уральскую жену Шнурова обвинили в роспуске «Ленинграда»

Шоумен Барецкий высказался о решении Шнурова распустить группу Фото: Стас Барецкий, «ВКонтакте»

На решение музыканта Сергея Шнурова распустить группу «Ленинград» повлияла его новая супруга. Об этом заявил шоумен и экс-участник коллектива Стас Барецкий.

«Она (жена Шнурова Ольга Абрамова — прим. ред.) подтолкнула его к мысли, что не нужно таскать собой 15-18 человек, что можно выступать и одному или взять трех-четырех музыкантов», — цитирует агентство Nation News Барецкого. Шоумен считает, что Шнуров не покинет сцену, а продолжит выступать без «Ленинграда».

В то же время Барецкий не исключил, что заявление музыканта о ликвидации группы может быть всего лишь рекламным ходом. По словам шоумена, «прощальный» тур позволит «Ленинграду» серьезно обогатиться.

Ранее лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров на своей странице в Instagram объявил о последнем стадионном туре коллектива. С июня по октябрь музыканты выступят в девяти российских городах. Напомним, в конце мая прошлого года Шнуров объявил о разводе со своей третьей по счету женой — Матильдой. А в начале декабря 2018 года стало известно о свадьбе музыканта. Артист тайно женился на 27-летней Ольге Абрамовой. Ее называют дочерью бывшего топ-менеджера УГМК Валерия Абрамова.