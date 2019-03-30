На Украине зафиксировано больше сотни нарушений в «день тишины»

На Украине полиция получила 159 заявлений о нарушениях избирательного законодательства в «день тишины». Об этом сообщает пресс-служба МВД страны.
«В „день тишины“ в полицию уже поступило 159 заявлений о нарушении избирательного законодательства», — передает РИА «Новости» сообщение силового ведомства. Восемь заявлений связано с подкупом избирателей, 79 — с незаконной агитацией. Также выявлено два факта хулиганства, один факт угрозы физической расправы и 69 других нарушений.
Выборы президента Украины пройдут 31 марта. Лидерами гонки, согласно опросам общественного мнения являются юморист и актер Владимир Зеленский, действующий лидер страны Петр Порошенко и глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявлял, что результат выборов на Украине может быть нелегитимным. Поводом для заявления стал тот факт, что Киев запретил российским наблюдателям следить за процессом голосования, напоминает агентство Nation News.