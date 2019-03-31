30 марта 2019

Британские СМИ написали о российских учителях, которые разделись в поддержку уволенной коллеги

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
31 марта 2019 в 06:55
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Учителя публикуют в соцсетях фотографии в купальниках в качестве поддержки коллегиФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сразу два крупных британских издания написали о российских учителях, которые запустили флешмоб в поддержку уволенной из-за фотографии в купальнике коллеги. Публикации активно «разошлись» по социальным сетям и набрали сотни комментариев.

Об акции #учителятожелюди написали крупные британские издания The Sun и Daily Mail. Авторы подробно описали историю учителя одной из барнаульских школ Татьяны Кувшинниковой и опубликовали снимки ее коллег со всей страны, которые решили поддержать педагога после увольнения.

Ранее, напомним, флешмоб оценили в Госдуме. Заместитель председателя комитета по культуре Елена Драпеко поддержала учителей, подчеркнув, что увольнять человека или устраивать травлю из-за каких-либо аспектов личной жизни — «это нехорошо».

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