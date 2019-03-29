Учителя запустили флешмоб в поддержку уволенной барнаульской учительницы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Российские педагоги запустили в Интернете флешмоб #учителятожелюди в поддержку барнаульской учительницы русского языка и литературы Татьяны Кувшинниковой, уволенной из образовательного учреждения из-за снимка в купальнике. Преподаватели из разных городов России публикуют на просторах социальных сетей фотоснимки, на которых они запечатлены в купальниках.

«К чему придраться. Что там постыдного?», «Учителя молодцы!», «Я поддерживаю флешмоб #учителятожелюди. И у уволенной учительницы Татьяны Кувшинниковой, и у педиатра, и у всех людей должно быть право на личную жизнь», — поддержали флешмоб tmastervl, K8sqcMiWddC6pOi и itema_tv в Twitter.

Впрочем, не все пользователи соцсетей поддержали оголившихся учительниц. «Да…какие учителя, такое и преподавание, бедные дети», «Это не учителя! Это недоумки…», «А дураков то оказывается не мало и среди учителей», — высказались larisa62209598, ivanenkovasvetl, bebekina2015.

Фото: telegram-канал Mash

Фото: telegram-канал Mash

Фото: telegram-канал Mash

Фото: telegram-канал Mash

Учительница одной из барнаульских школ Татьяна Кувшинникова была уволена из образовательного учреждения, после того, как поместила на своей странице во «Вконтакте» фотографию в купальнике, напоминает телеканал 360. Женщина опубликовала снимок с озера Пионерское, где проходила акция в поддержку зимней Универсиады. Родители ее учеников назвали снимок постыдным и обратились в администрацию школы. Позднее учительница рассказала, что ее сын начал подвергаться травле со стороны ее бывших коллег-учителей.