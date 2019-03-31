В Госдуме поддержали раздевание учителей в поддержку уволенной коллеги

Заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко оценила акцию в поддержку уволенной зи фотографию в купальнике учительницы из Барнаула.
В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» парламентарий заявила, что участники акции поступают правильно. По мнению Драпеко, педагогам нужно «бороться за своих коллег», поскольку травля или ущемление в правах из-за каких-либо аспектов личной жизни — «это нехорошо».
Собеседница радиостанции подчеркнула, что публикация фотографий в социальных сетях не причина для увольнения. Подтверждение тому — трудовой кодекс, в котором прописано, за что можно увольнять сотрудников. Случай с учительницей из Барнаула депутат назвала «махровым ханжеством», поскольку в ее снимках нет ничего неприличного.
Учительница одной из барнаульских школ Татьяна Кувшинникова была уволена после того, как опубликовала на своей странице во «Вконтакте» фотографию в купальнике. После этого учителя со всей страны, как напоминает Nation News, устроили флешмоб в поддержку коллеги: они начали публиковать фотографии в нижнем белье и купальниках, сопровождая снимки хештегом #учителятожелюди.