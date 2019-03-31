30 марта 2019

В Госдуме поддержали раздевание учителей в поддержку уволенной коллеги

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
31 марта 2019 в 02:35
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Елена Драпеко одобрила акцию в поддержку уволенной учительницыФото: Владимир Андреев © URA.RU

Заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко оценила акцию в поддержку уволенной зи фотографию в купальнике учительницы из Барнаула.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» парламентарий заявила, что участники акции поступают правильно. По мнению Драпеко, педагогам нужно «бороться за своих коллег», поскольку травля или ущемление в правах из-за каких-либо аспектов личной жизни — «это нехорошо».

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Собеседница радиостанции подчеркнула, что публикация фотографий в социальных сетях не причина для увольнения. Подтверждение тому — трудовой кодекс, в котором прописано, за что можно увольнять сотрудников. Случай с учительницей из Барнаула депутат назвала «махровым ханжеством», поскольку в ее снимках нет ничего неприличного.

Учительница одной из барнаульских школ Татьяна Кувшинникова была уволена после того, как опубликовала на своей странице во «Вконтакте» фотографию в купальнике. После этого учителя со всей страны, как напоминает Nation News, устроили флешмоб в поддержку коллеги: они начали публиковать фотографии в нижнем белье и купальниках, сопровождая снимки хештегом #учителятожелюди.

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