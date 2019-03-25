24 марта 2019

Учительницу из Барнаула вынудили уволиться после снимков в купальнике. ФОТО

Иван Шестак
© Служба новостей «URA.RU»
25 марта 2019 в 11:25
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На педагога оказывалось давление из-за снимка (архивное фото)Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Барнауле в Алтайском крае учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова лишилась работы в школе из-за фотографии в купальнике. После публикации снимка на нее оказали давление родители воспитанников.

Педагог опубликовала фотографию с озера Пионерское, где проходила акция «Белые медведи» в поддержку зимней Универсиады. Родители ее учеников назвали снимок постыдным и обратились в администрацию школы. «Так только проститутки одеваются и фотографируются, каблуки, платье выше колен, и все напоказ! Не имеете права носить звание педагога, пятно на репутации школы!» — цитирует VSE42.Ru учительницу Кувшинникову: по ее словам, именно с этими выражениями ее пытались выгнать с работы.

Учительница отметила, что многие родители заступились нее, но она все равно уволилась. Педагог сослалась на давление общественности. Аналогичный случай произошел в Перми. 27-летний преподаватель английского языка Вячеслав Посох опубликовал на своей странице в Instagram снимки с голым торсом. Общественность пыталась оказать давление, но за учителя заступились в министерстве образования Пермского края.

Фото: Татьяна Кувшинникова, «ВКонтакте»

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