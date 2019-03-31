Песков рассказал, как часто Путин сам готовит еду

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, как часто Владимир Путин готовит еду самостоятельно.
«Совсем не часто. Но бывает», — заявил Песков радиостанции «Говорит Москва». Ранее стало известно, что на пикниках в лесу российский лидер самостоятельно жарит шашлык и готовит для него маринад. При этом рецепт маринада он держит в особом секрете.
Как писало «URA.RU», глава Республики Тува Шолбан Кара-оол рассказал, как президент России Владимир Путин проводит отдых в тувинской тайге. Глава РФ уже несколько лет проводит свои выходные в Туве.