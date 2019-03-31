Глава Тувы: на отдыхе в лесу Путин сам жарит шашлыки

Игорь Сергеев
© Служба новостей «URA.RU»
31 марта 2019 в 14:18
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Путин , путин владимир
Путин держит свой рецепт маринада в секретеФото: Официальный сайт Президента РФ

Глава Республики Тува Шолбан Кара-оол рассказал, как президент России Владимир Путин проводит отдых в тувинской тайге. По его словам, на пикниках в лесу российский лидер самостоятельно жарит шашлык и готовит для него маринад.

«Президент любит жарить мясо… Все делает сам», — заявил Кара-оол. Глава Тувы также подчеркнул, что Путин готовит «шикарный» шашлык, но рецепт маринада держит в особом секрете, передает РИА «Новости».

Владимир Путин уже несколько лет проводит свои выходные в Туве. В августе 2018 года он отдыхал в окрестностях Енисея. Там президент собирал грибы, катался на катере и гулял по горам.

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