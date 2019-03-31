Глава Тувы: на отдыхе в лесу Путин сам жарит шашлыки

Глава Республики Тува Шолбан Кара-оол рассказал, как президент России Владимир Путин проводит отдых в тувинской тайге. По его словам, на пикниках в лесу российский лидер самостоятельно жарит шашлык и готовит для него маринад.
«Президент любит жарить мясо… Все делает сам», — заявил Кара-оол. Глава Тувы также подчеркнул, что Путин готовит «шикарный» шашлык, но рецепт маринада держит в особом секрете, передает РИА «Новости».
Владимир Путин уже несколько лет проводит свои выходные в Туве. В августе 2018 года он отдыхал в окрестностях Енисея. Там президент собирал грибы, катался на катере и гулял по горам.