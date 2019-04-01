Порошенко победил на выборах в Антарктиде

Участники украинской экспедиции в Антарктиде проголосовали за Порошенко Фото: Официальный сайт президента Украины

Действующий глава Украины Петр Порошенко одержал победу на президентских выборах в Антарктиде. Политик набрал наибольшее количество голосов на избирательном участке «Академик Вернадский».

На выборах нового президента страны проголосовали все участники украинской экспедиции на станции «Академик Вернадский», сообщает РЕН ТВ. Сообщается, что на этом участке за Порошенко отдали свои голоса 19 избирателей, за шоумена Владимира Зеленского — пятеро, за бывшего министра обороны Анатолия Гриценко — трое. Еще двое кандидатов получили по два голоса, пятеро — по одному. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко не получила от участников экспедиции ни одного голоса.

В настоящий момент Петр Порошенко занимает второе место в президентской гонке с 16,65 процентами голосов, напоминает «Национальная служба новостей». Лидирует Владимир Зеленский, у которого 30,18 процентов голосов. Оба кандидата продолжат борьбу во втором туре.