В ГД предложили предоставлять россиянам сертификаты на покупку лекарств

В Госдуме предложили ввести специальные сертификаты для малоимущих граждан на покупку лекарств. Номинальная стоимость сертификата составит 25% от величины прожиточного минимума. Об этом сообщается в пояснительной записке к законопроекту.

«В Госдуме предложили ввести специальный сертификат для малоимущих на получение лекарств. Соответствующий межфракционный законопроект внесен в нижнюю палату парламента. Новая норма затронет ряд граждан, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Сертификат позволит его владельцу приобретать лекарства на выделенную фиксированную денежную сумму. Мера распространится на медикаменты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов», — пишут «Известия» со ссылкой на документ.

Сертификаты будут действовать на территории субъекта РФ, который их выдал. Предложенная мера поддержки будет носить заявительный характер, а полномочия по назначению и предоставлению сертификатов получат органы государственной власти субъектов РФ.

Финансирование инициативы планируется осуществлять за счет субвенций из федерального бюджета. Авторы инициативы подчеркивают, что многие малоимущие граждане не могут позволить себе необходимые лекарства, даже при наличии рекомендаций врача. Принятие законопроекта, по их мнению, поможет укрепить здоровье нуждающихся и положительно скажется на демографической ситуации в стране. Закон может вступить в силу с 1 января 2026 года.