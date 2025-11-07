В сети вспомнили детское увлечение Зеленского на фоне сообщений о «мясорубке» на Украине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В социальных сетях активно обсуждается архивное интервью матери президента Украины Ольги Зеленской, в котором она рассказывает, что в детстве ее сын больше всего любил играть со старой советской мясорубкой. Российские военкоры, депутаты Рады и западные провели параллели между этой историей и нынешней ситуацией на Украине.

«Зеленский насильно бросает в мясорубку десятки тысяч украинцев в котлах на Донбассе», — отметили авторы telegram-канала «Военкоры русской весны», обративший внимание на это видео и проведшие аналогию между детским увлечением Владимира Зеленского и текущей ситуацией на Украине.

Ранее в августе депутат Верховной Рады Артем Дмитрук также использовал аналогию с мясорубкой, критикуя политику президента. Подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис оценил положение ВСУ как «мясорубку», отметив, что «украинские молодые люди умирают каждый день», а Россию невозможно остановить, ей можно лишь «понемногу досаждать».

