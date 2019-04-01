Полиция ужесточит контроль за автошколами

ГИБДД хочет усилить контроль над учебно-материальной базой автошкол и запретить проведение занятий по вождению в интернете. Законопроект о наделении Госавтоинспекции такими полномочиями опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
«Имея полномочия на выдачу заключений, МВД России не наделено полномочиями по дальнейшему контролю за соблюдением образовательными организациями в процессе обучения соответствия учебно-материальной базы установленным требованиям», — говорится в пояснительной записке законопроекта. По мнению специалистов, это позволяет автошколам злоупотреблять и негативно влияет на качество подготовки будущих водителей. Сейчас все автошколы контролирует Рособрнадзор.
Ранее Госавтоинспекция предлагала объединить в автошколах сдачу вождения на площадке и в городе в единый экзамен, напоминает агентство Nation News. Как отмечает «Национальная служба новостей», в Госдуме инициативу не оценили и назвали ее «бессмысленной».