Полиция ужесточит контроль за автошколами

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
01 апреля 2019 в 10:33
Размер текста
-
17
+
Визит Евгения Куйвашева в Нижний Тагил, автомобилист, машина, ученик, курсы вождения, водительские права, легковой автомобиль
Госавтоинспекция намерена контролировать автошколы вместо РособрнадзораФото: Владимир Жабриков © URA.RU

ГИБДД хочет усилить контроль над учебно-материальной базой автошкол и запретить проведение занятий по вождению в интернете. Законопроект о наделении Госавтоинспекции такими полномочиями опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Имея полномочия на выдачу заключений, МВД России не наделено полномочиями по дальнейшему контролю за соблюдением образовательными организациями в процессе обучения соответствия учебно-материальной базы установленным требованиям», — говорится в пояснительной записке законопроекта. По мнению специалистов, это позволяет автошколам злоупотреблять и негативно влияет на качество подготовки будущих водителей. Сейчас все автошколы контролирует Рособрнадзор.

Ранее Госавтоинспекция предлагала объединить в автошколах сдачу вождения на площадке и в городе в единый экзамен, напоминает агентство Nation News. Как отмечает «Национальная служба новостей», в Госдуме инициативу не оценили и назвали ее «бессмысленной».

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...