В России начали по-новому рассчитывать ОСАГО

В России начал действовать новый принцип расчета стоимости полиса ОСАГО. С 1 апреля вводится коэффициент «бонус-малус», устанавливающий связь между частотой ДТП и конечной ценой на страховку автомобилей.
«Указание Центробанка в части изменения системы присвоения коэффициента „бонус-малус“ вступает в силу с 1 апреля», — сообщает ТАСС. В свою очередь, для юридических лиц множитель будет единым для всех автомобилей в их владении.
Обновляться «бонус-малус» будет ежегодно, уточняет агентство Nation News. Максимально полис может подорожать в 2,45 раза или подешеветь на 50%.
Ранее внести изменения в расчете стоимости ОСАГО поручил Банк России, напоминает «Национальная служба новостей». Согласно позиции регулятора, такое решение поможет снизить аварийность на дорогах и сэкономит средства россиян на покупку страховки.