В России начали по-новому рассчитывать ОСАГО

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
01 апреля 2019 в 10:53
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Клипарт. Магнитогорск, страховка, осаго, деньги
Для водителей, не попадающих в ДТП, страховка автомобиля может подешеветь до 50%Фото: Илья Московец © URA.RU

В России начал действовать новый принцип расчета стоимости полиса ОСАГО. С 1 апреля вводится коэффициент «бонус-малус», устанавливающий связь между частотой ДТП и конечной ценой на страховку автомобилей.

«Указание Центробанка в части изменения системы присвоения коэффициента „бонус-малус“ вступает в силу с 1 апреля», — сообщает ТАСС. В свою очередь, для юридических лиц множитель будет единым для всех автомобилей в их владении.

Обновляться «бонус-малус» будет ежегодно, уточняет агентство Nation News. Максимально полис может подорожать в 2,45 раза или подешеветь на 50%.

Ранее внести изменения в расчете стоимости ОСАГО поручил Банк России, напоминает «Национальная служба новостей». Согласно позиции регулятора, такое решение поможет снизить аварийность на дорогах и сэкономит средства россиян на покупку страховки.

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