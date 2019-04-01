В штабе Порошенко призвали «спокойно относиться» к его победе во втором туре

В выборном штабе действующего главы Украины Петра Порошенко призвали остальных кандидатов спокойно встретить новость о его победе во втором туре президентских выборов. Представители штаба уверены в успехе нынешнего украинского лидера.
«Всех кандидатов призываем спокойно встретить новость о победе Петра Порошенко», — цитирует ТАСС сотрудника штаба Максима Саврасова. Он обратился к кандидатам, не прошедшим во второй тур, с просьбой поддержать Порошенко. По мнению Саврасова, они должны посодействовать «демократическим и проевропейским кандидатам».
Другой представитель штаба Олег Медведев заявил, что Порошенко имеет больше шансов на победу, чем комик Владимир Зеленский. Медведев уверен, что во втором туре большинство избирателей будут голосовать «не по приколу».
По итогам прошедших 31 марта президентских выборов на Украине объявлено о выходе во второй тур кандидатов Петра Порошенко и Владимира Зеленского. На данный момент обработано 50,1 процентов бюллетеней. За Зеленского проголосовало 30,2 процентов избирателей, а за Порошенко — 16,6 процентов, сообщает агентство Nation News.