Налоговая просит обанкротить предприятие, от которого отказался зауральский депутат

Марат Исламов заявил, что не имеет отношения к предприятию-должнику Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Заявление УФНС России по Курганской области о признании банкротом ООО «Шумихинский пряник» принято судом к производству. Компанию, к которой возникли претензии у налоговой службы, связывают с депутатом Курганской облдумы Маратом Исламовым. Сам он заявляет, что больше не имеет отношения к этому активу.

«Назначить дело к судебному разбирательству для рассмотрения обоснованности требований заявителей к должнику», — говорится в тексте судебного определения, опубликованного в картотеке арбитражных дел.

В документе также сообщается, что ФНС России требует признать «Шумихинский пряник» несостоятельным и ввести в отношении должника процедуру наблюдения на два месяца. Задолженность компании, о которой заявляет налоговая служба, — менее 850 тысяч рублей. Судебное заседание по данному делу назначено на 8 мая.

По данным Единого государственного реестра юридических лиц, ООО «Шумихинский пряник» через ЗАО «Шумихинский Хлеб» принадлежит АО «Кургансемена», председателем совета директоров и совладельцем которого является депутат Курганской областной думы, экс-спикер областного парламента Марат Исламов. По данным из открытых источников, 2017 год «Шумихинский пряник» завершил с убытком в 7,4 млн рублей при выручке в 41 млн рублей.

Исламов в разговоре с «URA.RU» заявил, что больше не имеет отношения к «Шумихинскому прянику». «Предприятие уже давно продано», — отметил он. На вопрос о том, кто является владельцем этой компании в настоящее время, депутат ответа не дал. Дозвониться до руководства компании по телефонам, имеющимся в распоряжении редакции, не удалось.