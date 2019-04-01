Блогер Варламов приедет в ХМАО, чтобы ответить РЖД и мэру Сургута

В прошлый раз в Сургут Илья Варламов приехал во время наводнения Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В апреле Сургут посетит известный блогер Илья Варламов. В крупнейшем городе ХМАО пройдут съемки нового сезона шоу «БДСМ», сообщил урбанист на своем сайте.

«В ближайшее время по России будут съемки нового сезона моего шоу „БДСМ“, где я гуляю по городам с мэрами. На апрель точно договорились с Сургутом, Калининградом и Нижним Новгородом», — написал Илья Варламов. В мэрии Сургута подтвердили, что планируется визит Ильи Варламова, но подробности пообещали рассказать позднее.

Как ранее сообщало «URA.RU», свой визит в Сургут Варламов анонсировал еще в январе 2019 года, а поводом стала дискуссия, развернувшаяся вокруг проекта реконструкции железнодорожного вокзала в Сургуте. Урбанист раскритиковал эскизные планы, но в РЖД заявили, что Варламов критикует проект вокзала, который уже не является актуальным, а мэр Сургута Вадим Шувалов отметил, что в выборе фасада здания принимали участие горожане. «Уверен, нам будет что обсудить», — написал после этого Варламов в своем блоге.

Добавим, несколько лет назад Илья Варламов уже приезжал в Сургут и запомнился критикой «поросячьих» заборчиков, установленных на сургутских улицах.