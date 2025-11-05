Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Политика

В ХМАО влиятельного единоросса исключили из партии

Экс-депутата думы ХМАО Андреева исключили из «Единой России» из-за ВНЖ Италии
05 ноября 2025 в 08:20
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Экс-депутат думы ХМАО исключен из рядов ЕР

Экс-депутат думы ХМАО исключен из рядов ЕР

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Экс-депутата думы ХМАО Алексея Андреева исключили из «Единой России». Причиной стал обвинительный приговор по его уголовному делу о неуведомлении властей о наличии вида на жительство в Италии. Решение об исключении подписал секретарь реготделения ЕР, спикер думы ХМАО Борис Хохряков.

«Он написал, что ценит заслуги перед округом, вклад в наше общее дело. Но пренебречь системными партийными установками не имеет права», — заявил Андреев URA.RU. В ЕР не ответили на звонок журналиста агентства.

Экс-депутат и его адвокаты настаивают на наличии процессуальных нарушений в уголовном деле. Горсуд Мегиона отменил в апелляции исполнение наказания в виде выплаты штрафа 100 тысяч рублей (такой приговор вынес мировой судья, рассматривая дело в первой инстанции). По словам Андреева, он «никогда не обладал правом постоянного проживания в Евросоюзе и не имел документа, который дает иностранцу такое право». Его защита намерена обжаловать приговор и дойти до Верховного суда.

Продолжение после рекламы

Ранее думская комиссия по этике решила, что парламентарий должен сложить полномочия. Его отставку 30 октября приняли коллеги по заксо. Членство Андреева в партии было приостановлено с момента предъявления ему обвинений.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал