В ХМАО влиятельного единоросса исключили из партии

Экс-депутата думы ХМАО Алексея Андреева исключили из «Единой России». Причиной стал обвинительный приговор по его уголовному делу о неуведомлении властей о наличии вида на жительство в Италии. Решение об исключении подписал секретарь реготделения ЕР, спикер думы ХМАО Борис Хохряков.

«Он написал, что ценит заслуги перед округом, вклад в наше общее дело. Но пренебречь системными партийными установками не имеет права», — заявил Андреев URA.RU. В ЕР не ответили на звонок журналиста агентства.

Экс-депутат и его адвокаты настаивают на наличии процессуальных нарушений в уголовном деле. Горсуд Мегиона отменил в апелляции исполнение наказания в виде выплаты штрафа 100 тысяч рублей (такой приговор вынес мировой судья, рассматривая дело в первой инстанции). По словам Андреева, он «никогда не обладал правом постоянного проживания в Евросоюзе и не имел документа, который дает иностранцу такое право». Его защита намерена обжаловать приговор и дойти до Верховного суда.

