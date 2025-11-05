В Сургуте 7 человек погибли при пожаре в дачном доме

Число жертв пожара в Сургуте увеличилось Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Сургуте возбуждено уголовное дело по факту гибели семи человек при пожаре в садовом обществе «Прибрежный-1». Возгорание произошло в ночь на 5 ноября в двухэтажном дачном доме. После ликвидации огня спасатели обнаружили тела погибших, среди которых, по предварительным данным, есть дети.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», — сообщили в следственном управлении СК РФ по ХМАО — Югре. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и личности погибших. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.