Трое спаслись из горящего дома в Сургуте, где погибли семь человек

В Сургуте сгорел дом, погибли семь человек Фото: Размик Закарян © URA.RU

Два человека сумели выбраться из горящего дома самостоятельно, им будет оказана необходимая помощь. Еще один мужчина с ожогами доставлен в больницу, сейчас он находится под наблюдением врачей, сообщили в администрации Сургута.

«Двое молодых людей (юноша и девушка) выбрались из горящего дома самостоятельно. Им будет оказана необходимая помощь. Один мужчина с ожогами доставлен в больницу. Сейчас он под наблюдением врачей», — прокомментировали в мэрии.

Пожар произошел в ночь на 5 ноября в садовом обществе «Прибрежный-1». Сообщение о возгорании двухэтажного дачного дома поступило в 03:24. К моменту прибытия первых подразделений дом был полностью охвачен огнем на площади 72 квадратных метра, обрушились кровля и межчердачное перекрытие.

Продолжение после рекламы

«Звеньями газодымозащитной службы был обнаружен и передан врачам мужчина. В ходе ликвидации пожара и разборки конструкций огнеборцы обнаружили тела семи погибших, в том числе четырех детей», — сообщили в ГУ МЧС России по ХМАО—Югре.