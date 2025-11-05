Трое спаслись из горящего дома в Сургуте, где погибли семь человек
В Сургуте сгорел дом, погибли семь человек
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Два человека сумели выбраться из горящего дома самостоятельно, им будет оказана необходимая помощь. Еще один мужчина с ожогами доставлен в больницу, сейчас он находится под наблюдением врачей, сообщили в администрации Сургута.
«Двое молодых людей (юноша и девушка) выбрались из горящего дома самостоятельно. Им будет оказана необходимая помощь. Один мужчина с ожогами доставлен в больницу. Сейчас он под наблюдением врачей», — прокомментировали в мэрии.
Пожар произошел в ночь на 5 ноября в садовом обществе «Прибрежный-1». Сообщение о возгорании двухэтажного дачного дома поступило в 03:24. К моменту прибытия первых подразделений дом был полностью охвачен огнем на площади 72 квадратных метра, обрушились кровля и межчердачное перекрытие.
«Звеньями газодымозащитной службы был обнаружен и передан врачам мужчина. В ходе ликвидации пожара и разборки конструкций огнеборцы обнаружили тела семи погибших, в том числе четырех детей», — сообщили в ГУ МЧС России по ХМАО—Югре.
К тушению пожара привлекались 42 специалиста и 13 единиц техники, из них от МЧС России — 31 человек и восемь машин. Открытое горение ликвидировано в 05:16. Все обстоятельства трагедии устанавливаются дознавателями МЧС и следователями СК по Югре.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!