Московский интернет-магазин спиртных напитков предложил действующему президенту Украины Петру Порошенко в случае проигрыша во втором туре выборов стать директором по алкоголю. Кандидату на вакантную должность пообещали зарплату в миллион рублей, услугу «трезвый водитель» и медстраховку.
Работа состоит в дегустации крепких спиртных напитков в барах и ресторанах и определении качества алкоголя, сообщили «URA.RU» в компании. Письмо с предложением они направили в Киев, в администрацию президента Украины, утром 1 апреля. «Мы решили найти более стойкого специалиста с опытом руководящей работы и любовью к алкоголю», — пояснил гендиректор iDrink Кирилл Александров.
Топ-менеджер уточнил, что идея нанять Порошенко пришла после оглашения предварительных итогов президентских выборов на Украине. «Нас осенило, что это уникальный шанс привлечь в нашу команду такого высококлассного работника, как Петр Алексеевич», — сообщил Александров. «Работа несложная и очень приятная! Уверен, она скрасит горечь от поражения», — добавил потенциальный работодатель украинского президента. Он также отметил, что в прошлом году компания получила несколько тысяч резюме на должность «тайного тусовщика», но все кандидаты «сошли с дистанции» по состоянию здоровья.
Выборы президента Украины состоялись накануне, 31 марта. По предварительным итогам ЦИК страны, в первом туре победил комик Владимир Зеленский, Порошенко занял вторую позицию, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко стала третьей, уточняет «Национальная служба новостей». В Киеве ожидается второй тур выборов, так как ни один кандидат не набрал 50% голосов избирателей.