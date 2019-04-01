Песков жестко ответил на слова Зеленского о возвращении Донбасса и Крыма

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление кандидата в президенты Украины Владимир Зеленского. Ранее лидирующий в первом туре политик сообщил, что в случае победы он собирается требовать от России освобождения территорий Крыма и Донбасса, а также компенсации убытков.
Песков заявил, что российские власти готовы разъяснить любому украинцу, что об аннексии и оккупации никаких территорий не может быть и речи. «Непризнанные республики Донбасса отторгнуты самой Украиной: то, что там происходит, является следствием той политики, которую проводит ее руководство», — отметил он. Тема Крыма, по словам Пескова, «вообще не подлежит обсуждению» как закрытая раз и навсегда, поскольку вхождение территории в состав России проводилось в соответствии с законами Украины и международным правом.
Ранее «URA.RU» сообщало, что Песков выразил надежду: «Нам хотелось бы видеть [на Украине] не партию войны у руля, а партию мира, которая была бы нацелена на поэтапное урегулирование ситуации на юго-востоке Украины на основе минских соглашений», — добавил пресс-секретарь российского президента.