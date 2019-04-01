Кремль озвучил, на кого делает ставку во втором туре выборов на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал позицию Кремля о выходе во второй тур выборов на Украине кандидатов Петра Порошенко и Владимира Зеленского. «Выборы на Украине не закончились, будет второй тур. Давать какие-то заключения рано, будем ждать», — заявил Песков.
«Конечно, нам хотелось бы видеть [на Украине] не партию войны у руля, а партию мира, которая была бы нацелена на поэтапное урегулирование ситуации на юго-востоке Украины на основе минских соглашений», — добавил пресс-секретарь российского президента.
На вопрос, будет ли Москва поздравлять кого-то из кандидатов с выходом во второй тур (такая практика ранее существовала), Песков ответил: «Поздравлять с выходом во второй тур было бы неверно. Потому что победитель выборов пока не определен. Мы внимательно следим за заявлениями кандидатов, особенно в той части, которая касается нашей страны и видения будущего Донбасса».
Во втором туре президентских выборов на Украине будут бороться шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко. На данный момент, по данным ЦИК Украины, они набрали 30,2% и 16,6% голосов соответственно.