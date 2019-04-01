Назван топ-5 самых дешевых автомобилей в России

Самой дешевой машиной стала Lada Granta Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Эксперты выявили пятерку самых дешевых автомобилей за апрель 2019 года в России. Согласно исследованию портала CarsWeek.ru, самой бюджетной машиной назван Lada Granta.

В марте Lada Granta подорожала на 20 тысяч рублей и стала стоить от 435 тысяч рублей. В апреле ценник не изменился, сообщает «Федеральное агенство новостей». Самая дорогая комплектация автомобиля обойдется россиянам в сумму от 623,8 тысячи рублей.

Второй в рейтинге по бюджетности стала Lada Kalina — Datsun on-DO. Автомобиль можно купить за 480 тысяч рублей, а с учетом различных скидок и предложений машину можно приобрести за 404 тысячи рублей. Тройку замкнул трехдверный внедорожник Lada 4×4 в базовой комплектации со стоимостью в 519 тысяч рублей. На четвертом месте расположился Datsun mi-DO, который стоит 545 тысяч рублей. Последним в пятерке стало авто французского бренда Renault Logan/Sandero. На его приобретение россиянам придется потратить 554 тысячи рублей.

После повышения с 1 января 2019 года НДС с 18% до 20% почти все производители повысили стоимость своих автомобилей. Цена в зависимости от марки и модели повысилась от 8 до 650 тысяч рублей, сообщает «Национальная служба новостей». Многие автомобили, которые ранее считались бюджетными, перешагнут «психологическую отметку» 1 млн рублей.