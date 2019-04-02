Сечин вошел в попечительский совет фонда при РПЦ

Игорь Сечин вошел в совет фонда строительства храмов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Совет директоров «Роснефти» разрешил главе компании Игорю Сечину войти в попечительский совет фонда «Поддержки строительства храмов города Москвы», а также в наблюдательный совет Ассоциации по развитию международных исследований и проектов в области энергетики «Глобальная энергия».

Информация об этом была опубликована на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. Сам фонд был основан в январе 2010 года Финансово-хозяйственным управлением РПЦ по благословению патриарха Кирилла. Бюджет фонда формируется из пожертвований. Деньги, как отмечается на сайте, идут на реставрацию, проектирование и строительство храмов. В 2018 году сопредседателями фонда были сам патриарх и мээр Москвы Сергей Собянин.

Ассоциация «Глобальная энергия», в свою очередь, основана в 2002 году при поддержке «Газпрома», «Сургутнефтегаза» и «Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы». Занимается популяризацией и поддержкой исследований и инноваций в области энергетики.