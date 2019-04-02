Конгресс-центр в Екатеринбурге, где выступит Путин, подорожал вдвое

Стоимость строительства конгресс-центра в Екатеринбурге увеличилась до 9,6 млрд рублей. Об этом сообщил гендиректор компании-застройщика «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев. Изначально проект оценивался в четыре млрд рублей.
«Цена строительства составляет 9,558 млрд рублей. Источники финансирования — бюджет Свердловской области и кредитные ресурсы Сбербанка», — цитирует «Интерфакс» Уфимцева. При этом гендиректор компании-застройщика не стал уточнять, чем вызвано подорожание проекта.
Первоначально стоимость объекта составляла четыре млрд рублей. Позже стало известно, что на площадке проведут саммит производства и индустриализации (GMIS-2019) — это повлияло на стоимость объекта. Кроме того, было решено благоустроить территорию вокруг МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». После этого смета увеличилась до 6,2 млрд рублей.
По данным издания, в конгресс-центре сейчас проходят чистовые отделочные работы, монтируются механизмы сцены, на площадку свозят оборудование: световую, мультимедийную и кухонную технику. К настоящему времени все инженерные системы проекта готовы, заканчивается настройка медиа-фасада, благоустраивается прилегающая территория. Финишное покрытие планируют уложить в теплое время года. Срок сдачи объекта — июнь 2019 года.
GMIS состоится в Екатеринбурге в июле вместе с международной выставкой «Иннопром». Площадку посетит президент России Владимир Путин, на мероприятие он пригласил 19 глав других государств.