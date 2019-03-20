Так будет выглядеть главный зал конгресс-центра к саммиту Фото: пресс-служба «Синары-Девелопмент»

Строители конгресс-центра «Екатеринбург-Экспо», где в 2019 году пройдет Глобальный саммит производства и индустриализации GMIS, приступили к чистовой отделке помещений. Пресс-служба компании «Синара-Девелопмент» (заказчик строительства) поделилась фотографиями главного зала.

«При разработке проекта внутреннего оформления многофункционального зала дизайнеры вдохновились многообразием уральской природы. Акустические панели, которые разместятся на стенах, будут имитировать горный рельеф, а их рисунок на потолке напомнит посетителям о красоте уральского леса. В отделке холлов, переговорных и других помещений здания отдано предпочтение натуральным материалам», — рассказали в пресс-службе «Синары-Девелопмент».

В конгресс-центре будет создана уникальная для Урала единая система вентиляции. Необходимый микроклимат в помещениях будет поддерживаться за счет специальных вентялиционных диффузоров, которые устанавливаются под зрительскими креслами.

Также на объекте завершен монтаж шести эскалаторов и сборных лестничных ступеней между этажами здания, строители приступили к установке девяти лифтов. Еще рядом с выставочным центром отсыпано 6 га дополнительной площади, где будет размещена новая парковка.

В июле в этом зале могут побывать главы 20 государств

Фото: пресс-служба «Синары-Девелопмент»