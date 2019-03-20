19 марта 2019

«Синара» показала, как выглядит конгресс-холл в Екатеринбурге, где выступит Путин. ФОТО

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.RU»
20 марта 2019 в 16:20
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Так будет выглядеть главный зал конгресс-центра к саммитуФото: пресс-служба «Синары-Девелопмент»

Строители конгресс-центра «Екатеринбург-Экспо», где в 2019 году пройдет Глобальный саммит производства и индустриализации GMIS, приступили к чистовой отделке помещений. Пресс-служба компании «Синара-Девелопмент» (заказчик строительства) поделилась фотографиями главного зала.

«При разработке проекта внутреннего оформления многофункционального зала дизайнеры вдохновились многообразием уральской природы. Акустические панели, которые разместятся на стенах, будут имитировать горный рельеф, а их рисунок на потолке напомнит посетителям о красоте уральского леса. В отделке холлов, переговорных и других помещений здания отдано предпочтение натуральным материалам», — рассказали в пресс-службе «Синары-Девелопмент».

В конгресс-центре будет создана уникальная для Урала единая система вентиляции. Необходимый микроклимат в помещениях будет поддерживаться за счет специальных вентялиционных диффузоров, которые устанавливаются под зрительскими креслами.

Также на объекте завершен монтаж шести эскалаторов и сборных лестничных ступеней между этажами здания, строители приступили к установке девяти лифтов. Еще рядом с выставочным центром отсыпано 6 га дополнительной площади, где будет размещена новая парковка.

Рабочие используют для отделки натуральные материалы
Фото: пресс-служба «Синары-Девелопмент»
В июле в этом зале могут побывать главы 20 государств
Фото: пресс-служба «Синары-Девелопмент»

GMIS пройдет в Екатеринбурге в июле 2019 года вместе с «Иннопромом». Саммит посетит президент РФ Владимир Путин, на мероприятие он пригласил 19 глав других государств.

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