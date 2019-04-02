Власти Прикамья разработали план расширения Березников Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Власти Пермского края планируют объединить Александровский муниципальный район с Березниковским городским округом. Новые идеи муниципального реформирования «URA.RU» подтвердили сразу несколько источников в краевой администрации.

Как сообщили источники, такая идея родилась после отказа городских депутатов Яйвы (входит в состав Александровского муниципального района) преобразовать район в единый городской округ (голоса разделились так: 5 — «за», 10 — «против»).

Если бы преобразование было запущено, то городские поселения Яйвинское, Александровское и Всеволодо-Вильвенское, а также Скопкортненское сельское поселение утратили бы самостоятельность и стали бы одним большим Александровским городским округом. Основным аргументом против такого реформирования стало то, что многие жители Яйвы никак не связаны с Александровским. Более того, они ездят на работу в соседние Березники, которые по численности населения в десять раз больше нынешнего районного центра (150 тысяч и 15 тысяч человек, соответственно), а по расстоянию ничуть не дальше.

Березники, наоборот, успешно реализуют практику объединения. Летом 2018 года они стали единым городским округом, поглотив Усольский муниципальный район. Собеседники «URA.RU» говорят, что успех главы Березников Сергея Дьякова так впечатлил руководство региона, что появилась идея продолжить расширять Березники. Правда, в такой перспективе сомневаются собеседники агентства. Говорят, что сначала всё же пройдет создание Александровского округа, а потом уже может быть рассмотрен вопрос присоединения к Березникам.

Глава администрации Александровского муниципального района Светлана Богатырева отказалась прокомментировать подобную инициативу, сославшись на занятость и встречу с «руководителем партии Единой России» (какого уровня — не уточнила), на повторные звонки не отвечала. Глава Яйвинского городского поселения Владимир Белобаржевский заявил, что все это слухи. При этом на уточняющий вопрос может быть тогда Яйва готова войти в Александровский район, господин Белобаржевсий ответил: «Да, мы работаем над этим вопросом».

Пермские власти реализуют муниципальную реформу с 2017 года, когда к власти в регионе пришел губернатор Максим Решетников. Суть проекта — в укрупнении административно-территориальных единиц для управленческой оптимизации.