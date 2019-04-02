Главный курганский завод отчитался о прибыли впервые с 2014 года

ПАО «Курганмашзавод» отчиталось о прибыли в 200 млн рублей по итогам 2018 года. Предприятие впервые с 2014 года сработало без убытков, подчеркнули в пресс-службе завода.
«По итогам 2018 финансового года ПАО „Курганмашзавод“ получило прибыль почти 200 млн рублей. Впервые c 2014 года предприятие завершило год с положительным финансовым результатом», — говорится в пресс-релизе. Это произошло после того, как завод перешел под управление структуры Ростеха. «Команда холдинга НПО „Высокоточные комплексы“, входящего в ГК „Ростех“, взяла под свой контроль хозяйственную и производственную деятельность ведущего оборонного предприятия России по выпуску легкобронированной техники», — говорится в официальном сообщении. На предприятии подчеркнули, что финансовые вливания позволили стабилизировать поставку комплектующих и материалов, своевременно платить налоги в бюджеты всех уровней, а также вовремя осуществлять платежи за потребленные энергоресурсы. Кроме того на предприятии больше нет задержек зарплаты, а всем сотрудникамв начале года проиндексировали зарплату на уровень инфляции.
«Курганмашзавод планирует дальнейшее увеличение выручки за счет производства военной техники в рамках выполнения государственного оборонного заказа, экспортных контрактов и увеличения объемов выпуска гражданской продукции», — говорит исполнительный директор ПАО «Курганмашзавод» Петр Тюков. Также он добавил, что планируется масштабная работа по техническому перевооружению предприятия.
«Курганмашзавод» в феврале 2019 года завершил процедуру перехода в состав Ростеха, которая длилась около трех лет.