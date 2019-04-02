Посетительница ТЦ купила кофе из автомата, в котором плавал таракан Фото: Анна Майорова © URA.RU

Кофейный аппарат в одинцовском ТЦ «ЕвроДом» выдал посетительнице центра напиток с тараканами. Как сообщают местные жители, подобные случаи происходят в «ЕвроДоме» регулярно.

«Месяц назад пришла женщина с детьми, купила чай из автомата, а ей туда упал таракан», — приводит «Подмосковье сегодня» слова сотрудницы торгового центра Леси Соколовой. Горожане уже обратились к владельцу кофейного автомата с жалобой. В свою очередь руководство торгового центра сообщило, что после инцидента в здании была проведена капитальная санитарная обработка.

Фото: «Подмосковье сегодня»

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что в одном из продуктовых магазинов Екатеринбурга по хлебу бегали тараканы. Инцидент произошел в супермаркете «Елисей» в торговом центре «Европа».